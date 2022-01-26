أبو فاعور طلب من مولوي التدخل لفتح طريق راشيا مثلث كفرمشكي حاصبيا

أجرى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور اتصالا بوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ل"التدخل الفوري من أجل فتح طريق راشيا مثلث كفرمشكي حاصبيا لإنقاذ عشرات الأشخاص والعائلات العالقة على طريق مرج الزهور وحوش القنعبة، نتيجة تزحلق بعض السيارات والشاحنات العابرة، الأمر الذي أدى إلى احتحاز عشرات المواطنين داخل سياراتهم.