لبنان

هل ستفتح المدارس غدًا؟... كلام هام من وزير التربية

Lebanon 24
26-01-2022 | 13:07
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قال وزير التربية عباس الحلبي في حديث لقناة "الجديد" أنه نظرا للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة قرار فتح المدرسة أو إغلاقها وذلك بحسب موقع المدرسة وحركة الانتقال إليها. 
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الحلبي

مدرسة

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