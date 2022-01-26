بسبب غزارة الثلوج... رسالة هامة من بلدية زحلة للمواطنين

أصدرت بلدية زحلة البيان الآتي:في ظل غزارة الثلوج المستمرة بالتساقط، وإلى حين إستقرار الأحوال المناخية الذي يسمح بتسيير الفرق الفنية التابعة لبلدية زحلة - معلقة وتعنايل، للمباشرة بفتح طرقات المدينة مجددا، يطلب من المواطنين توخي أقسى درجات الحذر، وملازمة المنازل إلا في الحالات الضرورية جدا. وبالتالي الإمتناع عن كافة النشاطات التي يمكن أن تعرض سلامتهم وسلامة غيرهم للخطر.وتضع البلدية مجددا في تصرف المواطنين رقم الهاتف التالي 08812697 للتواصل معها فقط عند حدوث أي طارئ، أو الحاجة لتدخلها في حالات صحية معينة.