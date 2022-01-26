لبنان

بسبب غزارة الثلوج... رسالة هامة من بلدية زحلة للمواطنين

Lebanon 24
26-01-2022 | 13:10
A-
A+
Doc-P-911676-637788247840469815.jpg
Doc-P-911676-637788247840469815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت بلدية زحلة البيان الآتي:
في ظل غزارة الثلوج المستمرة بالتساقط، وإلى حين إستقرار الأحوال المناخية الذي يسمح بتسيير الفرق الفنية التابعة لبلدية زحلة - معلقة وتعنايل، للمباشرة بفتح طرقات المدينة مجددا، يطلب من المواطنين توخي أقسى درجات الحذر، وملازمة المنازل إلا في الحالات الضرورية جدا. وبالتالي الإمتناع عن كافة النشاطات التي يمكن أن تعرض سلامتهم وسلامة غيرهم للخطر. 
وتضع البلدية مجددا في تصرف المواطنين رقم الهاتف التالي 08812697  للتواصل معها فقط عند حدوث أي طارئ، أو الحاجة لتدخلها في حالات صحية معينة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2022-01-26
10:10 | 2022-01-26
18:01 | 2022-01-26
17:51 | 2022-01-26
17:43 | 2022-01-26
17:11 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website