الدفاع المدني انقذ مواطنين علقوا داخل سياراتهم على طريق ضهر البيدر بسبب الجليد

عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ مواطنين علقوا داخل سياراتهم على طريق ضهر البيدر الدولية جراء تكون طبقات من الجليد وتراكم الثلوج. وتم سحب سياراتهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.