لبنان

الدفاع المدني انقذ مواطنين علقوا داخل سياراتهم على طريق ضهر البيدر بسبب الجليد

Lebanon 24
26-01-2022 | 13:21
A-
A+
Doc-P-911679-637788253500962770.png
Doc-P-911679-637788253500962770.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمل عناصر من الدفاع المدني على انقاذ مواطنين علقوا داخل سياراتهم على طريق ضهر البيدر الدولية جراء تكون طبقات من الجليد وتراكم الثلوج. وتم سحب سياراتهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية اليمّونة: العاصفة الثلجية عزلت البلدة
lebanon 24
27/01/2022 01:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامنًا مع العاصفة الثلجية... الضباع تنتشر في البقاع (صور)
lebanon 24
27/01/2022 01:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العاصفة الثلجية تضرب خطوط الكهرباء في البقاع الغربي (فيديو)
lebanon 24
27/01/2022 01:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في شتورة - تعنايل... العاصفة تتسبب بسقوط أشجار السرو وقطع الطريق (صورة)
lebanon 24
27/01/2022 01:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

العاصفة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2022-01-26
10:10 | 2022-01-26
18:01 | 2022-01-26
17:51 | 2022-01-26
17:43 | 2022-01-26
17:11 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website