لبنان

خرق أمني في طرابلس مساء... ماذا حصل؟

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:18
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شهد ليل مدينة طرابلس خرقًا امنيًّا حيث أقدم مجهولون على اطلاق اعيرة نارية من رشاش حربي في اماكن متفرقة من احياء مدينة طرابلس منها شارع الحرية بالقرب من مصلحة مياه طرابلس ومحيط اشارة عزمي ومنطقة التل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفر مطلقو النار بعد ذلك الى جهه مجهولة.
 
وباتت هذه الخروقات شبه يومية حيث ان اطلاق الرصاص في اغلب الاحيان هو ناتج عن انقطاع التيار الكهربائي ومولدات الاشتراك.
 
 
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