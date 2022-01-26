خرق أمني في طرابلس مساء... ماذا حصل؟

شهد ليل مدينة طرابلس خرقًا امنيًّا حيث أقدم مجهولون على اطلاق اعيرة نارية من رشاش حربي في اماكن متفرقة من احياء مدينة طرابلس منها شارع الحرية بالقرب من مصلحة مياه طرابلس ومحيط اشارة عزمي ومنطقة التل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفر مطلقو النار بعد ذلك الى جهه مجهولة.