في وادي خالد... قطعوا كابلات التوتر وسرقوها

قام بعض الاشخاص على قطع وسرقة كابلات التوتر العالي في محلة جورة حنا خراج بلدة المقيبلة في وادي خالد العكارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد تسبب ذلك بقطع الكهرباء عن عدة قرى في المنطقة، فيما لاذ السارقون بالفرار إلى جهة مجهولة.