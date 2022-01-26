لبنان

في وادي خالد... قطعوا كابلات التوتر وسرقوها

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:24
A-
A+
Doc-P-911716-637788292470541815.jpg
Doc-P-911716-637788292470541815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام بعض الاشخاص على قطع وسرقة كابلات التوتر العالي في محلة جورة حنا خراج بلدة المقيبلة في وادي خالد العكارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد تسبب ذلك بقطع الكهرباء عن عدة قرى في المنطقة، فيما لاذ السارقون بالفرار إلى جهة مجهولة.
مواضيع ذات صلة
سرقة أسلاك كهرباء على طريق كرم زبدين - الهيشة في وادي خالد
lebanon 24
27/01/2022 01:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كارمن لبس تتعرض للسرقة!
lebanon 24
27/01/2022 01:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة... حاول سرقة احدى السيارات (صور)
lebanon 24
27/01/2022 01:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دخلت منازلهنّ بهدف المساعدة وسرقت مبالغ مالية بالاشتراك مع زوجها.. هكذا تم توقيفهما (صورة)
lebanon 24
27/01/2022 01:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وادي خالد

سرقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2022-01-26
10:10 | 2022-01-26
18:01 | 2022-01-26
17:51 | 2022-01-26
17:43 | 2022-01-26
17:11 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website