لبنان

خضر: العمل جار لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في بعلبك الهرمل

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:29
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استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه، وفداً من أهالي بعلبك، طالباً منه "التدخل والمساعدة لدى المعنيين لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي في المنطقة".

 وأشار خضر أمام الوفد أنه "اجتمع بوزير الطاقة وليد فياض، وأكد له بأن العمل جار لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي بأقرب وقت في محافظة بعلبك الهرمل".
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