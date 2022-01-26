مقدمات نشرات الأخبار

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انبالتزامن مع "ماراتون" جلسات مجلس الوزراء لدرس مشروع الموازنة العامة الذي تواصل اليوم ويستكمل صباح الغد واصل قطاع النقل البري سباق الألف الميل من التحركات لتحقيق المطالب عبر إعتصام أمام السرايا الحكومية في صرخة تشكل خطوة جديدة تمهيدا للتحرك المعلن في اوائل شباط المقبل بهدف الضغط لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع رئاسة الحكومة.على طاولة مجلس الوزراء نفى الرئيس نجيب ميقاتي ما يتم ترداده من ان مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي مؤكدا أن الموازنة هي من صنع لبنان ولا علاقة للصندوق بأي من مندرجاتها .ووفق معلومات الNBN إتفق مجلس الوزراء على ان مسألة الصلاحيات الاستثنائية تعود دستوريا الى مجلس النوابفي حال الطقس يبدو أن اللبنانيين سيترحمون على برودة العاصفة هبة... بعدما ثبت لديهم بالوجه الطقسي أن خليفتها ياسمين أشد قسوة وهي التي تحمل معها صقيعا قطبيا سيدفع بدرجات الحرارة إلى مستويات متدنية بخمس درجات عن المعدل الذي سجل العام الماضي فضلا عن تساقط الثلوج على ارتفاع 400 متر وما فوق.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيعربيا وعالميا: لبنان على أجندة الاهتمام من جديد، وروزنامة الاستحقاقات والمواعيد كثيرة وكثيفة. فالتنسيق بشأن الملف اللبناني قائم بقوة بين دول الخليج ومصر من جهة ، وبين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية من جهة ثانية.من هنا زيارة وزير خارجية فرنسا لبنان في مطلع شباط. والسبت، ينعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب، وفيه سيقدم لبنان رده على الورقة الكويتة. ووفق المعلومات، فإن المسؤولين اللبنانيين يسعون الى وضع اللمسات النهائية على الرد، انطلاقا من مسودة اولية وضعها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب. ومن المرجح، ان يكون الرد ايجابيا في الشكل ، وسلبيا في المضمون.فالسلطة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ المطلوب منها، خصوصا في ما يتعلق بوحدانية السلاح وتنفيذ القررات الدولية، ومنع حزب الله من التدخل في الخارج.على اي حال حزب الله لم ينتظر الرد الكلامي اللبناني، بل رد عمليا في بلدة رامية الجنوبية حيث عمد انصاره الى الاعتداء على قوات اليونيفيل، والاعتداء المذكور هو الثالث في شهر. فكيف لمن يعتدي على القوات الدولية ان يكون في وارد تنفيذ القرارات الدولية؟ والم يشعر المسؤولون اللبنانيون بالمهانة لأنهم لا يتجرأون على اتخاذ موقف كلامي فيما حزب الله يتصرف ميدانيا على هواه وكما يشاء؟موعد مهم آخر ينتظر لبنان في شهر آذار. اذ يعقد مجلس الامن جلسة حول لبنان يقدم خلالها الامين العام تقريرا عن تطورالاوضاع اللبنانية. في الاثناء كشف وزير الطاقة الاسرائيلي ان المفاوضات الدورية مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية ستستأنف الاسبوع المقبل بوساطة اميركية. فكيف سيقارب لبنان مسألة ترسيم الحدود؟ وهل الموقف الرسمي من الملف اضحى واحدا؟ وما الصيغة التي تم اعتمادها والتي سيتم على اساسها استئناف المفاوضات؟ كلها اسئلة لم تتضح اجاباتها بعد.ماليا، مصرف لبنان اقر تمديد مفاعيل التعميم الرقم 161 وذلك لغاية نهاية شباط 2022 . تمديد القرار يعني ان ضبط سعر الدولار سيستمر مبدئيا، ما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.كهربائيا، وقع اليوم وزراء الطاقة اللبناني والاردني والسوري اتفاقية استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن الى لبنان عبر سوريا.اللافت ان توقيع الاتفاقية جاء على وقع انقطاع الكهرباء في وزراة الطاقة، وهو امر على سلبيته يتضمن ايجابية، اذ على المسؤولين ان يشعروا بما يعانيه الناس في هذه الايام القاسية، ولا سيما ان عاصفة الطقس رافقها ارتفاع ساعات التقنين وعجز عدد كبير من المولدات الخاصة عن الاستمرار في تأمين الكهرباء للمنازل.باختصار: كل ما يعانيه اللبنانيون هو نتيجة فساد المنظومة. لذلك ايها اللبنانيون، عندما تأتي ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المناربين برودة الطقس وحماوة الملفات، يتقلب البلد الواقف على مفترقات. والمفارقة ان لبنان الذي توهم البعض بان اغراقه بالازمات سيريح الكيان العبري، بقي بمقاومته يشكل قلقا استراتيجيا له، وهو ما أظهره معهد ابحاث الامن القومي الصهيوني في التقدير الاستراتيجي السنوي.فالبلد الواقع في قعر الازمات الاقتصادية ما زالت رسائله الدقيقة تؤرق الاحتلال الاسرائيلي كما اتباعه في المنطقة، وبمنطق الالحاح كانت دعوة المعهد – الموثوقة تقديراته اسرائيليا – الى تفعيل الحلف مع اميركا وفرنسا والسعودية لمساعدة لبنان ومنع وقوعه – على زعمه – بيد حزب الله.فالحرب الاقتصادية المفروضة على لبنان لم تثمر خسائر لحزب الله بل العكس كما اشار التقرير، معتبرا ان العمل على تقليص نفوذ الحزب يكون عبر دعم خصومه على الساحة اللبنانية، بل ذهب الى حد التوصية بابداء مرونة اسرائيلية فيما يخص مناقشة الحدود البحرية مع لبنان، وكذلك موضوع الترتيبات المتعلقة بامدادات الطاقة من المناطق البحرية المتنازع عليها مع تل ابيب.كل هذا خشية من الحزب الواقف بمقاومته الى جانب الناس والقابض على صواريخه الدقيقة القادرة على تغيير المعادلات.هذا ما استشرفه الاستراتيجيون الصهاينة، فماذا عن اتباعهم العرب؟ وماذا عن الاميركي؟ الذي يبدو انه لم يكفه إلتساع يديه الدبلوماسية بالمازوت الايراني، وصولا الى اعلانه مجبرا على السماح لمصادر الطاقة المصرية والاردنية بعبور سوريا الى لبنان..واول الشهب السياسية للاتفاقية الموقعة بين وزراء الطاقة في لبنان وسوريا والاردن اليوم كانت في السراي الحكومي حيث دخلها وزير الطاقة السورية غسان الزامل مع زميليه الاردني صالح الخرابشة واللبناني وليد فياض، فالتقاهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوعود تجديد الطاقة السياسية لما فيه مصلحة لبنان..اقليميا ولمصلحة الاماراتيين والسعوديين كانت دعوة اليمنيين لقيادات البلدين بالوقف الفوري للعدوان، اما قرار الامارات بملاحقة المتداولين لمشاهد اعصار اليمن الذي اصاب ابو ظبي ودبي، فقد اظهرهم كالنعامة التي تدفن رأسها بالرمال، والحقيقة ان عدوانهم سيدفن بوحل اليمن السعيد وبسواعد وعقول رجاله الاشداء..=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيعلى رغم برودة الطقس في لبنان، العالم يغلي:وزير الخارجية الكويتي الذي كان في بيروت ، وينتظر الرد اللبناني السبت المقبل، التقى وزير الخارجية الأميركي في واشنطن .الرئيس المصري التقى ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد في قمة جمعت أيضا ملك البحرين ، وتأتي هذه القمة بعد استهداف أبو ظبي بصواريخ حوثية .أمير قطر في البيت الأبيض الأثنين المقبل.الأسبوع المقبل تعاود مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل.هذا الغليان يبدو أنه لم يصل إلى مسامع السياسيين اللبنانيين المنهمكين بارتدادات تعليق الرئيس سعد الحريري للعمل السياسي وعدم المشاركة في الإنتخابات النيابية.هذا التطور مر في شقه الأول ، تعليق العمل السياسي ، فيما لم تتضح بعد آلية وإجراءات عدم المشاركة في الإنتخابات، وربما ما زال الوقت مبكرا جدا للتقرير في هذا الموضوع .في غضون ذلك، سلسلة من التطورات المالية، من متابعة درس الموازنة إلى قرار مصرف لبنان تمديد تطبيق التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء كميات غير محدودة من الدولار الأميركي بسعر الصرف على منصة صيرفة حتى نهاية شباط ، إلى قرار وزارة المال استمرار تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية.في معزوفة الكابتاغون، الخبر ليس في التهريب، فلبنان غني بهذا الإنتاج، والمهربون ماهرون في التهريب. الخبر في كيفية تهريب أطنان من الشاي المدعوم المخلوط بالكابتاغون، والسؤال هنا: لو لم تضبط شحنة الكابتاغون داخل الشاي، لكانت نجحت تهريبة الشاي. ألا تطرح هذه الفضيحة مسألة تهريب البضائع المدعومة المستمرة إلى يومنا هذا؟ سؤال برسم الوزارات المعنية والتجار الذي استوردوا بضائع مدعومة ويعيدون تصديرها بأسعارها الحقيقية.قبل الدخول في تفاصيل النشرة نشير إلى أن أعداد الإصابة بكورونا في لبنان سجلت اليوم رقما قياسيا متجاوزا الثمانية آلاف إصابة.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيبرودة الطقس المترافقة مع العاصفة التي جعلت الثلوج تلامس الخمسمئة متر، لم ترخ بظلها على المشهد السياسي، ولاسيما على جبهة المستقبل والقوات، التي اشتعلت بعيد اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق المشاركة في الحياة السياسية.فالمناوشات ظلت سيدة الموقف، في وقت لاذت غالبية القوى السياسية الأخرى بالصمت، مجرية على الأرجح قراءة معمقة للتطور الأخير، وتأثيره في الانتخابات المقبلة، والصورة السياسية المحلية ككل.وفي الموازاة، لا تزال الاوساط المختلفة تترقب المقاربة اللبنانية للمبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتية، وفي هذا الاطار، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان اليوم، ان لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة، مشيرا الى ان الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية الى الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد في الكويت نهاية الأسبوع الحالي.وفي سياق آخر، ابلغ الرئيس عون المسؤولة الأممية جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها. وأشار في سياق آخر الى ان معاودة جلسات مجلس الوزراء يعيد عمل السلطة التنفيذية الى طبيعته وفق الصلاحيات المحددة لها في الدستور، وان إقرار الموازنة سيحقق الانتظام المالي ويساعد في المفاوضات التي بدأها لبنان مع صندوق النقد الدولي لدرس خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي وضعتها الحكومة.واليوم، نجح المعنيون بجلسات مجلس الوزراء في نزع فتيل الصلاحيات التشريعية الاستثنائية لوزير المال، حيث طلب الوزير يوسف خليل الغاء المادة 109، معتبرا أن الافضل ان يكون مضمونها من صلاحية مجلس الوزراء من خلال تقديم اقتراح الى المجلس النيابي، عملا باحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع وبصورة خاصة في القضايا المالية.وفي الموازاة، شهد لبنان اليوم على توقيع العقود المتعلقة بالطاقة بين مع الاردن وسوريا، عسى ان تحمل خلال شهرين زيادة في التغذية بالتيار الكهربائي. لكن قبل العودة الى تفاصيل هذه المواضيع، البداية مع آخر أخبار العاصفة.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدعلى ارتفاع لم يبلغ مستوى البنود الخلافية سارت مناقشة فذلكة الموازنة اليوم النقاش يستأنف غدا الخميس والجمعة متروك للتعبد والصلاة على أن تفتتح بنود الضرائب وسعر الصرف وسلف الكهرباء منازلة السبتو حتى ذلك الحين لا يزال لبنان تحت ضغط منخفض قطبي بدرجات حرارة منخفضة لم يشهد لها مثيلا منذ عقود في ظل غياب تام لتيار كهربائي جرى استجرار حبره على الورق اليوم بتوقيع اتفاقيتين على العتمة بين لبنان وسوريا والأردن لتأمين ساعتي تغذية بعد شهرين "وبيت اللبنانيين بالقلعة".أما البلد ففي "الثلاجة"حيث السياسة دخلت في غيبوبة قرار سعد الحريري النأي بالنفس عن استحقاق الانتخابات العاصفة التي أحدثها هدأت بعد أن قال كلمته وركب الطائرة وطار إلى منفاه الإماراتي لكن ماذا بعد سعد الحريري؟في الشكل العام وبلا قياس وتشبيه مات الرسول وتدبرت الأئمة من بعده وتاريخ الطائفة السنية حافل بالمقامات ورجالات الدولة وعلى حد تعبير النائب فيصل كرامي: زعماء كبار رحلوا وبقي السنة في لبنان ولبنان قادر على استيلاد البدائل والساحة السنية ليست جاهزة لاحتضان التطرف بكل أشكاله.أما في الشكل فقد أخل عزوف الحريري بالتوازن السياسي لبلد محكوم من أشخاص بعدد أصابع اليد الواحدة تحكموا بمصير البلاد والعباد ووضع قراره حلفاء وخصوما في ميتم سياسي وبات شعار المرحلة ما بعد الحريري ليس كما قبله ومعها مرحلة خلط أوراق وتداعيات لقرار أربك الجميع.تقدم الحريري من تياره وأنصاره بطلب استراحة وفترة سماح لكنه ترك باب بيت الوسط مواربا ليدخله تيار بدم جديد وما فعله ليس فراغا بل ترك مكانا شاغرا لا لبديل واحد بل لبدائل وهنا يأتي دور المعارضة والمستقلين والحراك المدني لملء هذا الشغور من خلال لملمة أنفسهم ورص صفوفهم والتوحد داخل لوائح مواجهة قد تأتي فعلها ليس داخل الطائفة السنية وحسب بل قد تنسحب على مختلف الطوائف.ودخولا نحو أزمة الطوائف القضائية المتداخلة ماليا والمتأثرة برياح سياسية فقد كشفت عمليات الدهم والمراسلات الأخيرة عن غادة عون جديدة من سلالة جان طنوس وتروي مصادر قضائية كيف اتخذ طنوس قرارات انفرادية من دون العودة الى رئيسه المباشر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات سواء بدهمه عددا من المصارف أو بالسفر إلى باريس لحضور اجتماع قضائي من دون أن تتلقى السلطات القضائية في لبنان أي دعوة رسمية.وتؤكد معلومات الجديد أن اجتماع باريس ليس على مستوى رسمي بل هو لمجموعة محامين وقضاة لديهم " غروب " خاص على الواتس اب ويعملون تحت اسم " ايرو جيست " يتشاورن عبره ويتبادلون الاراء.وفي المعلومات أن القاضي طنوس راسل هذه المجموعة طالبا رفض انضمام القاضي المستقل رجا هاموش الى عداد الوفد وهذا الامر دفع المدعي العام التمييزي إلى إرسال كتاب توبيخ للمجموعة الفرنسية عبر وزارة العدل اللبنانية والامانة العامة لمجلس الوزراء واحتج على التدخل في سيادة القانون وتفتح هذه الرواية التي سنعرضها بالتفصيل على جبهة سياسية ب " روب " قضائي.في العلن تدعي أنها تلاحق ملفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اوروبا ..لكنها لا في السر ولا في العلن تتمكن من الحصول على مستند واحد في القضية أو على مضمون دعاوى رسمية مرفوعة عليه في القضاء الاوروبي وهذه الجبهة تخوض معاركها في لبنان تحت مظلة سياسية تعتقد أنها لا تزال تعمل " في السليم ".وتلفت المصادر القضائية أن لا ازمة سفر .. ولن يغطي احد على ملفات رياض سلامة اذا كان هناك من ارتكابات في الخارج سواء عليه أو على شقيقه رجا أو مساعديه ..وأن لبنان طلب مرارا حصوله على ما يفيد التحقيق أوروبيا ليقوم به بالمساعدة القضائية لكن زيارة وحيدة قام بها طنوس للاهاي .. أفرغ ما في جيبه من مستندات ومعلومات ولم يحصل من الاوروبين على ورقة واحدة.اما عراك اليوم المستجد ..فسوف تستكمله القاضية غادة عون بفتح أبواب من ذهب وهي شرعت في استدعاء نواب الحاكم السابقين لسؤالهم عن احتياطي الذهب .