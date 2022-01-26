تزامنًا مع العاصفة الثلجية... الضباع تنتشر في البقاع (صور)

تزامنًا مع العاصفة الثلجية، شاهد مواطنون الضباع في أرجاء النبي شيت والخضر وحورتعلا وبريتال والطيبة في البقاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم التمني على المواطنين التزام منازلهم.