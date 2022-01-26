لبنان

تزامنًا مع العاصفة الثلجية... الضباع تنتشر في البقاع (صور)

Lebanon 24
26-01-2022 | 14:37
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تزامنًا مع العاصفة الثلجية، شاهد مواطنون الضباع في أرجاء النبي شيت والخضر وحورتعلا وبريتال والطيبة في البقاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتم التمني على المواطنين التزام منازلهم.
 
 
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