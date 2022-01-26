حفل استقبال لنقيب أطباء الأسنان في بيت الطبيب

أقام نقيب اطباء الاسنان في لبنان رونالد يونس حفل استقبال اليوم في بيت الطبيب - فرن الشباك، في حضور اعضاء مجلس النقابة واعضاء المجالس المنتخبة لمناسبة انتخابهم أخيرا.



حضر الحفل عدد كبير من النقباء والفاعاليات والشخصيات لتنهئة النقيب والاعضاء مع التمنيات بالتوفيق والنجاح النقيب والاعضاء في مهامهم.