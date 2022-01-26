أبو فاعور شكر لوزيري الداخلية والأشغال فتح طريق حاصبيا - راشيا

شكر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ولوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، فتح طريق حاصبيا - راشيا وانقاذ المواطنين العالقين عليها.

كما توجّه ابو فاعور بالشكر إلى الجيش والقوى الأمنية والعسكرية والدفاع المدني واتحاد بلديات جبل الشيخ وشرطة الاتحاد والأهالي الذين ساعدوا في عمليات اجلاء العالقين وفتح الطريق.