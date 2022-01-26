لبنان

رئيس بلدية اليمّونة: العاصفة الثلجية عزلت البلدة

Lebanon 24
26-01-2022 | 15:46
A-
A+
Doc-P-911742-637788341013026764.jpg
Doc-P-911742-637788341013026764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس بلدة اليمونة طلال شريف في اتصال ل"الوكالة الوطنية للاعلام أن "كل الطرق المؤدية إلى البلدة عبر مداخل دير الأحمر- عيناتا، بتدعي، ودار الواسعة، أقفلتها الثلوج التي تراكمت إلى حوالي المتر على الطرقات الرئيسية والداخلية، وأصبح يتعذر على السيارات بما فيها الرباعية الدفع سلوكها".
وطمأن بأنه "تم إنقاذ كل السيارات التي كانت قد احتجزتها الثلوج خلال العاصفة".
وأشار شريف إلى أن "جرافات وآليات البلدية ستعمل اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل على جرف الثلوج لفك عزلة البلدة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:35 | 2022-01-27
03:21 | 2022-01-27
03:06 | 2022-01-27
03:00 | 2022-01-27
02:57 | 2022-01-27
02:56 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website