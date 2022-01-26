باسيل: غياب الحريري سيفتح مجالأ للتطرّف





وأضاف لـ"روسيا اليوم": "هناك مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية أثرت على قراره وكان مطلوب منه قيام حرب أهلية ورفضه هذا الطلب أدى الى اتخاذ هذا القرار".



وقال باسيل: "نرفض الفراغ الذي سيحدثه قرار الحريري ويجب معالجته من خلال الاحتضان الكامل وترك الطائفة السنية لتختار وعدم فرض أي مكوّن عليها".



ولفت باسيل إلى أن " الانتخابات هي استحقاق أصبح أمامنا والنتيجة قد تقدم تغيرا في بعض المناطق ولكنّها لن تغير التوزع الطائفي ولن يكون هناك تغييرات جذرية"، مشددًا على ضرورة "القيام باصلاحات داخلية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بدءاً من الانتخابات النيابية".



وتطرق باسيل إلى ملف الموازنية قائلًا: "على الموازنة ان تكون جزءا من خطة التعافي، التي قد تحقق الاصلاحات المطلوبة. والموازنة الحالية هي رقمية لا تعكس الوضع الحالي وعلى الحكومة مجلس النواب ان يجريا تعديلات عليها لتشبه الواقع اكثر". أشار رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل إلى أنه "من المؤسف أن الرئيس سعد الحريري قرّر العزوف عن السياسة"، قائلًا إن "غيابه سيفتح مجالًا للتطرّف".وأضاف لـ"روسيا اليوم": "هناك مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية أثرت على قراره وكان مطلوب منه قيام حرب أهلية ورفضه هذا الطلب أدى الى اتخاذ هذا القرار".وقال باسيل: "نرفض الفراغ الذي سيحدثه قرار الحريري ويجب معالجته من خلال الاحتضان الكامل وترك الطائفة السنية لتختار وعدم فرض أي مكوّن عليها".ولفت باسيل إلى أن " الانتخابات هي استحقاق أصبح أمامنا والنتيجة قد تقدم تغيرا في بعض المناطق ولكنّها لن تغير التوزع الطائفي ولن يكون هناك تغييرات جذرية"، مشددًا على ضرورة "القيام باصلاحات داخلية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بدءاً من الانتخابات النيابية".وتطرق باسيل إلى ملف الموازنية قائلًا: "على الموازنة ان تكون جزءا من خطة التعافي، التي قد تحقق الاصلاحات المطلوبة. والموازنة الحالية هي رقمية لا تعكس الوضع الحالي وعلى الحكومة مجلس النواب ان يجريا تعديلات عليها لتشبه الواقع اكثر".

وتحدث عن الورقة الكويتية فقال: "هي مبادرة خليجية تحتوي على نقاط يجمع عليها اللبنانيين، وهناك نقاط تتطلب وقت لتنفيذها، وهناك نقاط محط خلاف بين اللبنانيين، ويجب أن يقام حوار للبحث بهذه الورقة"، متمنّياً على "رئيس الجمهورية ميشال عون، الدعوة لحوار للبحث بهذه الورقة". كما أكد أنّه "نريد تصحيح علاقاتنا مع الخليج، ولكن لا نريد أن نترك وراءنا مشكة داخلية".



وأضاف باسيل، أنّ "من طرح مسألة السلاح في الورقة الكويتية يعرف تماماً خطورتها، لذلك وُضِعَت ضمن جدول زمني، ولكن على الأراضي اللبنانية هناك اعتداء إسرائيلي واجتياح فلسطيني، وإذا كان هناك مسائل يختلف عليها دول العالم لا يمكن تحميلها لمكوّن سياسي لبناني داخلي".

وعن العلاقة مع "حزب الله"، قال باسيل: "بدأنا بالحوار معه لتحسين اتفاق مارمخايل، وهذه الوثيقة تخضع للظروف والاصلاحات وبناء الدولة و القضاء وتفعيله و مجلس النواب، بالإضافة إلى الانتخابات، وهذه المواضيع هي موضع بحث وحوار مع الحزب ونحن بمرحلة مراوحة على أمل أن تكون نهايته جيدة".