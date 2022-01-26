لبنان

"المستقبل" لـ"السياسة": ملتزمون بدعوة الحريري

Lebanon 24
26-01-2022 | 17:00
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أكّدت أوساط بارزة في "المستقبل" لـ"السياسة" الكويتية أن "جمهور المستقبل وناخبيه ملتزمون ما دعا إليه الحريري، ولن يقترعوا لأحد، ولن يكونوا في جيبة أحد".
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الحريري

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