"المستقبل" لـ"السياسة": ملتزمون بدعوة الحريري

أكّدت أوساط بارزة في "المستقبل" لـ"السياسة" الكويتية أن "جمهور المستقبل وناخبيه ملتزمون ما دعا إليه الحريري، ولن يقترعوا لأحد، ولن يكونوا في جيبة أحد".