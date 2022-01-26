لبنان

إبعاد رموز الطبقة السياسية

Lebanon 24
26-01-2022 | 17:03
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بات بحكم المؤكد أن انتخابات 2022 في أيار، ستُجرى تحت ولاية توجّه دولي بإبعاد رموز الطبقة السياسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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