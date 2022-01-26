لبنان

ترتيبات لا تؤثّر على البنية

Lebanon 24
26-01-2022 | 17:06
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اقترب حزب بارز من إنجاز ترتيبات مرحلة اشتداد الضغط الإقليمي والدولي، إذا حصل، بإجراءات لا تؤثر كثيراً على بنيته أو بيئته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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