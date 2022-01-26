ترتيبات لا تؤثّر على البنية

اقترب حزب بارز من إنجاز ترتيبات مرحلة اشتداد الضغط الإقليمي والدولي، إذا حصل، بإجراءات لا تؤثر كثيراً على بنيته أو بيئته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".