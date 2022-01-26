لبنان

كساد زبائن

Lebanon 24
26-01-2022 | 17:11
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تواجه محلات الصيرفة كساد زبائن، بعد فتح الباب امام الحصول عبر منصة صيرفة على الدولار بكميات كبيرة من المصارف العاملة وبالعكس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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زبائن

محل صيرفة

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