بو حبيب لـ"اللواء": مسودّة الردّ جاهزة

قال الوزير عبد الله بو حبيب لـ"اللواء" أن "مسودة الردّ جاهزة ولبنان يعتقد انها إيجابية ونأمل ان يراها الاخوة العرب إيجابية كذلك. وغداً(اليوم) سأحمل المسودة الى الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي للوقوف على رأيهم باعتبارهم يمثلون السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد".

(اللواء)