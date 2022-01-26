لبنان

مناقشة مشروع الموازنة تتمّ بهدوء بعيداً عن التوتّر

Lebanon 24
26-01-2022 | 18:14
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أكد مصدر وزاري لـ"اللواء" ان "مناقشة مشروع الموازنة تتم بشكل هادئ بعيداً عن أي توتر وان جميع الوزراء يضعون هموم النّاس على طاولة النقاش، نافياً نفياً قاطعاً ان تكون الحكومة قد تلقت أي املاءات من صندوق النقد بخصوص مضامين مشروع الموازنة".
ولم يستبعد ان "ينهي المجلس النقاش بالموازنة يوم السبت أو الاثنين على أبعد تقدير كون ان ما تبقى من مواد لا يحتاج إلى الكثير من الوقت".
ولفت إلى ان "أبرز مادة ألغيت في جلسة أمس هي تلك المتعلقة بإلزام القطاع العام التوطين في المصارف، وكذلك مادة تتعلق بدمج مديريات في وزارة المالية، إضافة إلى إلغاء المادة المتعلقة بإعطاء وزير المال صلاحيات استثنائية".
وقال ان "أبرز الوزراء الذين ساهموا في إلغاء أو تعديل بعض المواد هما وزيرا الاشغال والعمل، وكان لوزير الاشغال موقف بارز في جلسة الأمس حيث لفت إلى وجود 1067 اعتداء على الأملاك البحرية، وهو أبلغ مجلس الوزراء انه ليس في وارد إعفاء هؤلاء من الرسوم التي تقدر بملايين الدولارات، كاشفاً عن تلقيه العديد من الاتصالات من وزراء ونواب وقلنا لهم "ما تحلموا" مسألة الإعفاء".
(اللواء)

المصدر: اللواء
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