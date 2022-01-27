رغم العاصفة الثلجية... السرقات مستمرة في طرابلس والقلمون

لم تمنع العاصفة الثلجية، ولامطار والرياح السارقين من تنفيذ خططهم في طرابلس والقلمون، وفق مندوبة "لبنان 24".



ففي منطقة القبة في طرابلس، تعرضت احدى السيارات لعملية سرقة محتوياتها بعد كسر زجاجها، في حين ان احد السارقين فشل في محاولة خلع بوابة منزل في القلمون - جنوبي طرابلس بهدف السرقة.