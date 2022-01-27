لبنان

مجهول ألقى قنبلة صوتية في مجرى نهر ابو علي في طرابلس

Lebanon 24
27-01-2022 | 01:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهول مساء امس على القاء قنبلة صوتية في مجرى نهر ابو علي في طرابلس، ما اثر حالة من الذعر في المنطقة.
 
 
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قنبلة صوتية

طرابلس

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