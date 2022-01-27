لبنان

الأشرفية "كانت البداية" فما هو الواقع الآن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2022 | 01:15
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بالرغم من ان التحالفات الانتخابية بدأت تتبلور في عدد لا بأس به من الدوائر الانتخابية، وبالرغم من ان العادة درجت ان تكون السباقة في اي قرار نظرا لرمزية منطقة الاشرفية السياسية، الا ان دائرة بيروت الاولى لا تزال بعيدة عن حسم اي تحالف انتخابي في ظل التبدلات الحاصلة في شعبية القوى والشخصيات السياسية والحزبية بعد ١٧ تشرين وانفجار المرفأ.

وبحسب مصادر مطلعة فإن اتصالات واسعة تحصل بين جميع المعنيين في الانتخابات في الدائرة من مختلف التوجهات السياسية في اطار التفاوض وتقديم العروض، من دون اي تحسم اي من التحالفات، اذ يبدو ان الامر يحتاج الى مزيد من الوقت".

المصدر: لبنان 24

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