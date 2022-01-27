"نائب انسحب ثم عاد" والقرار يقلق خصومه

تفيد اجواء نائب حالي انه في صدد العودة عن قراره السابق بعدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة، وسيعلن ذلك بشكل صريح خلال المرحلة المقبلة ليكون مرشحا جديا في ايار المقبل وعلى اللائحة نفسها التي ترشح من خلالها عام ٢٠١٨.

وتقول مصادر مطلعة "ان النائب يعتبر ان الانكفاء الحالي مضر له سياسيا وشعبيا وان مشاركته ستقدم اضافة نوعية للائحة وللفريق السياسي الذي سيتحالف معه".

في المقابل يبدو ان هذه الاجواء لم تشكل ارتياحا لدى منافسي النائب المذكور وخصومه، لا سيما من الفريق السياسي ذاته الذي ينتمي اليه، ومن المتوقع ان تشتد المنافسة الخدماتية والاعلامية بينهم في الفترة المقبلة.