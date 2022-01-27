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لبنان
كارثة... شركة كهرباء زحلة تناشد لفتح الطرقات لهذا السبب!
Lebanon 24
27-01-2022
|
01:47
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ناشدت شركة كهرباء زحلة جميع المعنيين من بلديات ووزارات وقوى أمنية المباشرة بأسرع وقت ممكن بفتح الطرقات التي باتت معظمها غير سالكة وأصبح تصليح الأعطال على الشبكة مستحيلاً.
وأضافت في بيان، أن عمّال كهرباء زحلة مستمرون منذ البارحة بتصليح الأعطال دون أي توقّف وإن حجم الأضرار على الشبكة كبيراً جداً وغير مسبوق أبرزه ناجم عن وقوع خطوط نقل تابعة لكهرباء لبنان على شبكة كهرباء زحلة، ووقوع أشجار وأشياء مختلفة، وتكوّن طبقة ثلج وجليد على الخطوط. ولكن إن لم يُباشِر المعنيون في جميع المناطق بفتح الطرقات قبل انتهاء تساقط الثلوج فنحن أمام كارثة انسانية كبيرة حيث سيبقى عدد كبير من المواطنين دون كهرباء لساعات طويلة في هذا البرد والصقيع.
وطلبت التعاون بأسرع وقت ممكن، على الأقل بما يخصّ الطرقات الرئيسية، علماً أن الشركة لا تناقش حكمة قرار عدم فتح الطرقات قبل انتهاء العاصفة بل تبغى فقط تأمين التيار الكهربائي للمواطنين.
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