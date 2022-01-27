التوقعات حول كورونا لم تكن علمية.. هذا ما قاله البزري عن ارتفاع الاصابات

أكد رئيس اللجنة العلمية الوطنية لادارة ملف لقاح كورونا عبد الرحمن البزري لصوت لبنان 100.3-100.5 أن التوقعات بقرب انتهاء موجة اوميكرون لا أساس علمياً لها والموجة أظهرت علامات استقرار لا تراجع وستستمر الى حين انتهاء البرد القارس والتخلي عن الأماكن المغلقة.واشار البزري الى ان العدد المرتفع أمس سببه مرتبط باعداد الـ pcr التي تتراجع مع نهاية الاسبوع وتزداد في منتصفه ، متمنياً أن تكون وتيرة التلقيح أنشط بفعل توفر كميات كبيرة من اللقاحات وفتح مراكز جديدة للتلقيح في مختلف المناطق ولا سيما الأماكن البعيدة.ولفت البزري الى أن قدرة اوميكرون على إحداث المرض الشديد اقل ولكن يجب الا ننسى أن البعض يعاني من أعراض شديدة ويتوفى جراءه، مع ضرورة التنبّه الى ان دلتا لا تزال موجودة وربما ظهر متحور آخر جديد.