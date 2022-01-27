لبنان

"لا تخرجوا من منازلكم"... دعوة من رئيس إتحاد هذه البلديات للاهالي

Lebanon 24
27-01-2022 | 02:48
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تحاول جرافات وزارة الاشغال وإتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق منذ ساعات الصباح الاولى العمل على فتح الطريق العام من بلدة حرار حتى نبع فنيدق ، ولكن نظرا لكثافة العاصفة وغزارة تساقط الثلوج بشكل كبير حال دون بقائها مفتوحة إلا للسيارات الرباعية الدفع وبصعوبة، وفق مندوبة "لبنان 24".

ولذلك دعا رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا المواطنين كافة عدم التحرك والخروج من المنازل إلا للحالات البالغة الضرورة، لسلامتهم العامة، وإفساحا بالمجال للجرافات للعمل، سيما وأن المتساقطات مستمرة حتى مساء اليوم حسب تقارير الارصاد الجوية .
المصدر: لبنان 24
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