وزارة الأشغال للمواطنين: تقيّدوا بإرشادات قوى الأمن

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل البيان الآتي:"يهم وزارة الأشغال العامة والنقل، أن تعلم المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية ساحلا وجبلا كافة بما يلي:- العاصفة الثلجية التي ضربت وتضرب لبنان حاليا، هي عاصفة شديدة تأثرت فيها العديد من دول المنطقة، وأدت إلى اتخاذ سلطات بعض هذه الدول إجراءات قسرية، توقفت معها بعض المرافق عن العمل كليا، وذلك بشكل فاق قدرة الجهات المعنية على محاولاتهم لمنع ذلك.- فرق وزارة الاشغال العامة والنقل والتي تعمل بآلياتها ليلا نهارا طوال فترة العاصفة، ستبقى دائما على جهوزية مطلقة لمنع قطع الطرق بواسطة الثلوج او بفعل بعض الانسدادات الطارئة في مجاري تصريف المياه بفعل الهطولات الكثيفة التي تحصل ،والتي تفوق قدرة تلك المجاري على استيعابها.- تهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين كافة بضرورة التقيد بالارشادات التي تصدرها قوى الامن الداخلي قبل سلوك الطرق وتحديدا الجبلية منها.-التمني على الجميع بعدم التنقل على طرق بديلة للطرق التي تقفل موقتا بالثلوج، قبل التواصل الأكيد مع الجهات المعنية والتي تصدر نشرات متتالية عن أحوال الطرق على الاراضي اللبنانية كافة، وذلك حفاظا على سلامتهم.وتؤكد الوزارة مجددا بأن فرقها ستبقى على جهوزيتها وعلى مدار الساعة طيلة فترة هذه العاصفة وغيرها من العواصف الآتية، لمنع حصول أي أضرار مادية او بشرية، وللحفاظ على إبقاء التواصل بين المناطق اللبنانية كافة الجبلية والساحلية أيضا.وفي حال حصول اي طارئ التواصل على الأرقام التالية: إقليمية البقاع 03245369 - اقليمية الجنوب 03110999 - اقليمية الشمال 03721698 - إقليمية جبل لبنان 03363699.