لبنان

لتفادي حصول أي كارثة... رقم ساخن بتصرّف المواطنين ضمن هذه المناطق

Lebanon 24
27-01-2022 | 02:57
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حذر إتحاد بلديات الجومة المواطنين في المنطقة من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد، الامر الذي يعرض سالكي هذه الطرقات لخطر الانزلاق وانقطاع سياراتهم وتعريض حياتهم للخطر.
 
وأكد الإتحاد أن عناصر الشرطة على جهوزية تامة لانقاذ المواطنين العالقة سياراتهم بالثلوج بالاتصال على الخط الساخن 70297031 . 

وقد اجرى رئيس الاتحاد اتصالاً بالمهندس المسؤول عن وزارة الاشغال في الشمال لارسال جرافة من الوزارة لفتح الطرقات المقفلة وتأمين الطرقات تحسباً للحالات الطارئة ووصول المرضى الى المستشفيات عند الضرورة .
 
 
المصدر: لبنان 24
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