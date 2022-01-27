لبنان

بلاغ لمحافظ بيروت إلى مالكي ومستثمري مواقف السيارات.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
27-01-2022 | 02:56
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أًصدر بلاغاً الى  مالكي ومستثمري مواقف السيارات للعموم ضمن نطاق مدينة بيروت جاء فيه :
بناء على القرار رقم 2165 / ب تاريخ 24/9/2021 ( تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المكشوفة و المسقوفة)، الذي يلزم مالكي ومستثمري العقارات المستخدمة مواقف سيارات للعموم ضمن نطاق مدينة بيروت، بالإلتزام بالتعرفة القصوى المحددة في متن القرار المذكور أعلاه،                                  

لـذلك، فإن المراقبين التابعين لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت سيباشرون خلال مهلة أسبوع من تاريخه، القيام بأعمال التفتيش على مواقف السيارات للعموم للتحقق من حيازة أصحابها و/ أو مستثمريها للترخيص المطلوب، والتثبت من الالتزام بالتعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم 1 ( الفترة الصباحية )، والجدول رقم 2 ( الفترة المسائية )، واستعمال إيصالات الدفع المسلمة للزبائن مدون عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، والتي تعتمد لإحتساب ساعات الوقوف، على أن يتم تركيب الإعلان الخاص بالتعرفة المشار إليها ( مرفق ربطاً صورة عنه ) بشكل واضح وثابت عند مداخل ومخارج المواقف المعدة لولوج وخروج السيارات، على أن لا يقل قياس الإعلان عن التعرفة عن 0,70 متر x 1 متر، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحق المواقف غير المرخصة، والمتخلفين عن تركيب الإعلان الخاص بالتعرفة القصوى، والمخالفين لأحكام و مندرجات القرار 2165 / ب تاريخ 24/9/2021، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.   
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