"الوضع تحت السيطرة"...خطار: لعدم سلوك الطرقات الجبلية!

أشار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى أن "المديرية لبّت نداءات كثيرة في مختلف المناطق حيث كانت عناصرها في حالة استنفار منذ بداية العاصفة ويعملون بالإمكانات المتوفّرة لديهم".وأكد خطار، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "إمكانات العناصر محدودة ولكن الوضع تحت السيطرة".أما عن المحروقات، فقال إنّ "الجيش يساعدنا في تأمينها وفي حال وجود نقص لدينا تعمل السلطات المحلية على مساعدتنا".خطار دعا المواطنين إلى عدم سلوك الطرقات الجبلية في حال عدم الضرورة لذلك.