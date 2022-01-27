لبنان

"الوضع تحت السيطرة"...خطار: لعدم سلوك الطرقات الجبلية!

Lebanon 24
27-01-2022 | 02:54
A-
A+
Doc-P-911861-637788745013020844.jpg
Doc-P-911861-637788745013020844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى أن "المديرية لبّت نداءات كثيرة في مختلف المناطق حيث كانت عناصرها في حالة استنفار منذ بداية العاصفة ويعملون بالإمكانات المتوفّرة لديهم".

وأكد خطار، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "إمكانات العناصر محدودة ولكن الوضع تحت السيطرة".

أما عن المحروقات، فقال إنّ "الجيش يساعدنا في تأمينها وفي حال وجود نقص لدينا تعمل السلطات المحلية على مساعدتنا".

خطار دعا المواطنين إلى عدم سلوك الطرقات الجبلية في حال عدم الضرورة لذلك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2022-01-27
07:43 | 2022-01-27
06:23 | 2022-01-27
07:05 | 2022-01-27
08:40 | 2022-01-27
08:29 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website