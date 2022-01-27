لبنان

بمشهد غير مألوف... الثلج يغطي ميناء جبيل! (صور)

Lebanon 24
27-01-2022 | 03:06
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ذكرت بلدية جبيل أن أهالي المدينة استيقظوا صباح اليوم على مشهد الضيف الأبيض يغطّي الشوارع والسيارات، فتفاعلوا مع العاصفة الثلجية عبر مواقع التّواصل الاجتماعي بمشاركة صور وفيديوهات من نوافذ منازلهم وسيّاراتهم لتساقط الثلوج.
وأملت أن تمرّ هذه العاصفة ويمرّ فصل الشتاء على خير وخصوصاً في ظلّ الأوضاع الصّعبة التي تمرّ على لبنان وما لها من تداعيات خصوصاً في أيّام البرد.
 
 
 
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