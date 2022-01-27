نداء جديد من الاب خنيصر.. هذا ما كشفه عن العاصفة (فيديو)

نشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بشؤون الطقس مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" تحت عنوان "نداء عاجل" وهو الثاني داعياً المواطنين في الجبال الى البقاء في المنازل .. وقال: باقي 48% من العاصفة التلجية، والثلوج ستواصل التساقط بشكل متقطع الى غزير، وموعد الانحسار ظهر السبت سجل يا تاريخ : 1983-1992-2022



