العاصفة مستمرة: تسونامي ثلجي ومناطق معزولة.. متى تبدأ بالانحسار؟

العاصفة الثلجية الثانية

أعلن الأب ايلي خنيصر المتخصص بشؤون الطقس مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" أنالتي تضرب لبنان، مستمرة حتى قبل ظهر يوم السبت وقد اطلقنا نداءً يوم امس الاربعاء لتوخي الحذر في كافة المناطق الجبلية بسبب الوضع السيء في الاحوال الجوية وما ينتظر قرى وبلدات لبنانية عديدة، هذا وقد ضرب تسونامي ثلجي الجبال الغربية، والمناطق البقاعية الوسطى والغربية وامتدت ليلاً، شمالا وجنوباً مع دخول الموجة القطبية الثانية، فتساقطت الثلوج حتى لامست فجر اليوم السواحل اللبنانية، يستمر الطقس البارد والممطر (ساحلاً) والمثلج (جبلا فوق ٤٠٠-٥٠٠متر) وفي البقاع حتى فجر الجمعة، يترافق الوضع مع بعض الانفراجات، لترتفع الحرارة يوم الجمعة بمعدّل درجة ونصف فيصبح مستوى تساقط الثلوج ٩٥٠ متر وما فوق حتى قبل ظهر السبت مع المناطق البقاعية التي تغطيها الموجة القطبية.قطع لبنان شوطاً تخطى 52% من المدة الزمنية للعاصفة و حوالي 70% من الهطولات والباقي سيتوزع خلال اليومين المقبلين.ويكون طقس يوم الخميس بارد ومثلج، تتساقط ثلوج كثيفة في عدة مناطق تترافق مع هبات رياح تصل الى 30 كم في الساعة.هذا ونتوجه الى كل المواطنين ليتجنبوا التنقل في المناطق الجبلية التي تعلو 1000 متر بسبب تشكل الجليد بعد ظهر اليوم مع عودة تساقط الثلوجوطقس يوم الجمعة ممطر ساحلا ومثلج جبلاً وبقاعاً 950 متر وما فوق تقريباً.وتنحسر العاصفة الثلجية يوم السبت وتسيطر اجواء سيبيرية جليدية في كافة المناطق الجبلية لتلامس -4 بقاعاً و -3 على ارتفاع 1000 متر و 5 درجات ساحلاً.ما شهدته اسطنبول، شهده لبنان، تراكمات ثلجية مرتفعة وسيارات غمرتها الثلوج وطرقات جبلية معزولة.يبقى توخي الحذر، ما زال لبنان في قلب العاصفة وما زال ال jet stream يسيطر على لبنان، وستشهد المناطق الجبلية والبقاعية تساقطاً للثلوج مع بعض الانفراجاتالحرارة على الساحل ليوم الخميس: 8 درجات نهاراً و 04 ليلاًفي البقاع: -1 درجة نهاراً و -4 ليلاعلى الجبال 1200 متر: -2 نهاراً و -03 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: -6 نهاراً و -15 ليلاالرياح: شمالية غربية سرعتها 20 كم في الساعةالضغط الجوّي: يرتفع الى 1022hpaالرطوبة: 65 الى 75%