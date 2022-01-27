جريح في حادث سير على اوتوستراد أدما

أدى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على المسلك الشرقي لأوتوستراد أدما كسروان إلى إصابة سائق الدراجة بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني، وقدمت للجريح الإسعافات الأولية اللازمة، ونقلته إلى مركز كسروان الطبي في غزير.