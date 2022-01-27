لبنان

جريح في حادث سير على اوتوستراد أدما

Lebanon 24
27-01-2022 | 04:28
A-
A+
Doc-P-911880-637788799129762371.jpg
Doc-P-911880-637788799129762371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أدى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على المسلك الشرقي لأوتوستراد أدما كسروان إلى إصابة سائق الدراجة بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني، وقدمت للجريح الإسعافات الأولية اللازمة، ونقلته إلى مركز كسروان الطبي في غزير.
مواضيع ذات صلة
جريحان في حادث سير في صيدا (صور)
lebanon 24
27/01/2022 16:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مودل روز تتعرض لحادث سير مروع (فيديو)
lebanon 24
27/01/2022 16:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نجاتهما من حادث سير مروّع... أوّل صورة لريتا حرب وبوب مكرزل من خارج المستشفى (صورة)
lebanon 24
27/01/2022 16:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير في صيدا يتسبب بزحمة سير خانقة
lebanon 24
27/01/2022 16:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

ادما

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2022-01-27
07:43 | 2022-01-27
06:23 | 2022-01-27
07:05 | 2022-01-27
09:00 | 2022-01-27
08:40 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website