لبنان

مسلسل احباط تهريب المخدرات تابع... هذا ما جرى اليوم في مرفأ بيروت

Lebanon 24
27-01-2022 | 04:42
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أشارت معلومات "الجديد" الى ان الشرطة القضائية بحضور العميد ماهرالحلبي وبالتعاون مع الجمارك ضبطت شحنة مخدرات  تزن ١٣ طناً في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا ويُتوقّع ان تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون والتفتيش لا يزال جارياً.
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مخدرات

كبتاغون

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