كارثة انسانية في الشمال... هذا ما يحصل

ناشدَ أهالي الشمال، بخاصة المناطق الجردية بتأمين المازوت لهم للتدفئة في ظلّ الطقس العاصف وتساقط الثلوج والبرد القارس، وذلك بعدما إمتنعت بعض محطات الوقود من تزويد الأهالي بمادة المازوت للتدفئة كما وبدأ مخزون الحطب لديهم على وشك النفاذ، وفق مندوبة "لبنان 24".