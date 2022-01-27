اعلان من الأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

اعلنت المديرية العامة للأمن العام عبر حسابها على تويترعن إطلاق منصة تقديم طلبات جواز السفر اللبناني لكافة المواطنين سواء داخل الاراضي اللبنانية أو في بلاد الاغتراب.

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إطلاق منصة تقديم طلبات جواز السفر اللبناني لكافة المواطنين سواء داخل الاراضي اللبنانية أو في بلاد الاغتراب.

زوروا رابط المنصة:https://t.co/Z5CR9Cql8Z

وشاهدوا الفيديو أدناه لمعرفة كيفية تقديم طلبكم.#تضحية_خدمة#الأمن_العام_اللبناني pic.twitter.com/BTdtJmw2j4 — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) January 27, 2022