لبنان

سامي الجميّل يعلّق على قرار الحريري من دار الفتوى... هذا ما قاله

Lebanon 24
27-01-2022 | 07:45
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زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل دار الفتوى على رأس وفدٍ ضم النائب المستقيل نديم الجميّل، والوزيرين السابقين سليم الصائغ وألان حكيم ونائب رئيس الحزب جورج جريج ، حيث بحث الوفد مع المفتي عبد اللطيف دريان شؤون وطنية وسياسية.
 
 
وبعد اللقاء قال الجميّل "يهمنا في هذا الظرف الدقيق ان نسمع من المفتي وجهة نظره وان نطّلع على توجهات دار الفتوى بعد خطوة الرئيس سعد الحريري، والكل يعلم انه كان هناك اختلاف اساسي معه بالنهج السياسي والتسويات التي حصلت في الفترة الاخيرة وفي آخر كلمة له اعترف انها كانت خاطئة".


وأشار الجميّل إلى أنّه "رغم كل الاختلافات مع الرئيس الحريري في السنوات الاخيرة، ومنذ التسوية الرئاسية تحديداً، لكن الاعتدال الذي جسّده تيار المستقبل منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى اليوم هو حاجة اساسية للبلد، ولا شك ان هذا الاعتدال انعكس ايجابا على بناء الهوية اللبنانية والانتماء والمواطنة".


وأضاف: "نبذ العنف الذي اعتمده كل من تيار المستقبل والرئيس الحريري نقطة اساسية بالنسبة لنا، وهذه الامور الايجابية يجب البناء عليها والاستمرار بالتشديد عليها ووجودنا في دار الفتوى هو للتأكيد على هذه النقاط".
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