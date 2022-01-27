الدفاع المدني: مهمات إغاثة وإنقاذ في المحافظات كافة

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني مهمات الإغاثة والإنقاذ التي نفذتها عناصرها خلال ساعات الصباح، والتي تنفذ الآن، وهي كالآتي:جرف الثلوج وفتح الطرقات لتسهيل حركة المرور في كل من المحافظات الآتية:جبل لبنان : كفردبيان - فقرا- فاريا - شبروح - ضهور الشوير - راس الحرف- رويسة البلوط - قرنايل - المديرج - حمانا - بسابا - البيرة - نبع الصفا- مشقيتي - بعقلين - صوفر.البقاع :ابلح.الجنوب : من عرمتى إلى السريرة القاطرانيم. الشمال : كرم سده - سرعل-اهدن.عكار :عكار العتيقة.عمليات سحب أشجار تسببت بقطع الطريق في كل من :شامات - غوسطا - المديرج - راس المتن.إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج وطبقات الجليد داخل سياراتهم على طرق : جبيل، بزبدين، ريفون، حراجل، ميروبا، فيطرون وبعلبك.مركز بدنايل :نقل حالتي غسيل كلى (واحدة من قصرنبا والثانية من بدنايل) إلى مستشفى دار الامل الجامعي.