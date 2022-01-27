لبنان

الدفاع المدني: مهمات إغاثة وإنقاذ في المحافظات كافة

Lebanon 24
27-01-2022 | 05:43
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 اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني مهمات الإغاثة والإنقاذ التي نفذتها عناصرها خلال ساعات الصباح، والتي تنفذ الآن، وهي كالآتي:

جرف الثلوج وفتح الطرقات لتسهيل حركة المرور في كل من المحافظات الآتية:

جبل لبنان : كفردبيان - فقرا- فاريا - شبروح - ضهور الشوير - راس الحرف- رويسة البلوط - قرنايل - المديرج - حمانا - بسابا - البيرة - نبع الصفا- مشقيتي - بعقلين - صوفر.
 
البقاع :ابلح.
 
الجنوب : من عرمتى إلى السريرة القاطراني

م. الشمال : كرم سده - سرعل-اهدن. 
 
عكار :عكار العتيقة.
 
عمليات سحب أشجار تسببت بقطع الطريق في كل من :شامات - غوسطا - المديرج - راس المتن.
 
إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج وطبقات الجليد داخل سياراتهم على طرق : جبيل، بزبدين، ريفون، حراجل، ميروبا، فيطرون وبعلبك.
 
مركز بدنايل :نقل حالتي غسيل كلى (واحدة من قصرنبا والثانية من بدنايل) إلى مستشفى دار الامل الجامعي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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