لبنان يلتحف بالابيض.. بين جمالية المشهد وقساوة الطبيعة

بزنار أبيض التحف لبنان. مشهد الثلج على المرتفعات وما دونها، وتلك اللوحة التي زينت شاطىء جبيل بكسوة خفيفة من الثلج، أعادتنا الى لبنان الذي نشتاقه بصورة جميلة لطقس كانوني بامتياز، يعد بخيرات المياه ويحارب موجة تبدل مناخي قد لا تحمد عقباها.

على الارض، الخيرات تتدفق وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت صفحات الجمهور الافتتراضي الى "ألبوم" جميل من المناطق، وتحديات بالصور بين محبي الشتاء وكارهيه.

ولجمالية المشهد، بعد اخر، فالطقس العاصف يحتاج الى اساسيات للتدفئة وتوفر المياه والكهرباء، وهو ما انحرم منه لبنانيون كثر في مختلف المناطق، حيث تحولت العاصفة الى نقمة زادت الطين بلة، وخصوصاً في المناطق الجبلية التي ناشد سكانها توفير ساعات تغذية اضافية من الكهرباء، وتوفير مادة المازوت بعدما فُقدت نتيجة الاستهلاك المضاعف في مناطق عدة.

وسائل التدفئة

وزاد الطين بلة ايضاً غلاء اسعار المازوت، ما يضطر كثيرون الى استخدام وسائل تقليدية للتفدئة كالحطب والفحم، وهو ما ينذر بكوارث مخيفة وشهدنا على تفحم اكثر من عائلة على امتداد الاسبوعين الاخيرين.

ففي الشمال وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ناشدَ أهالي الشمال، بخاصة المناطق الجردية بتأمين المازوت لهم للتدفئة في ظلّ الطقس العاصف وتساقط الثلوج والبرد القارس، وذلك بعدما إمتنعت بعض محطات الوقود من تزويد الأهالي بمادة المازوت للتدفئة كما وبدأ مخزون الحطب لديهم على وشك النفاذ.

وليس فقط في المناطق الجبلية، ايضاً عانى سكان المناطق الساحلية من انعدام وسائل التدفئة في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء. واسعار الغاز حدث بلا حرج.

هكذا اذا يكون المشهد، وسوا ذلك تتواصل مناشدة الوزارات والبلديات المعنية للمواطنين لالتزام منازلهم في حال عدم الضرورة لمغادرة المنزل.

ولكلمة الحق التي يجب أن تُقال، فإنّ مجهود استباقي قامت به وزارة الاشغال العامة قبل بدء العواصف والامطار، ساهم الى حد كبير بتجنب مشاهد السيول والانجرافات التي اعتدنا عليها في بعض المناطق في بيروت. وكذلك تواصل فرق الاشغال فتح الطرقات في ظل استمرار الطقس العاصف المتوقع انحساره بعد ظهر السبت المقبل.

توقعات الطقس

الى ذلك، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما صباحا، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج ابتداء من 900 متر مع خطر تكون الجليد بدءا من 800 متر خلال الليل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.



- الحال العامة: كتل باردة تسيطر على المتوسط، يمتد تأثيرها حتى نهاية الاسبوع. يحذر من خطر سلوك الطرق الجبلية فوق ال800 متر بسبب تراكم الثلوج وخطر الانزلاق جراء الجليد.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها الموسمية ب 5 درجات ساحلا، وحصول موجة من الصقيع على ارتفاع 700 متر وما فوق. تهطل امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 800 متر ورياح ناشطة شمالا مع بعض الانفراجات خلال النهار، ويتكون الجليد على المرتفعات خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، بدءا من 700 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاق. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.



الجمعة: غائم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج ابتداء من 900 متر مع خطر تكون الجليد بدءا من 800 متر خلال الليل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.



السبت: غائم جزئيا اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وأمطار متفرقة خفيفة وانفراجات واسعة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر مع خطر تكون الجليد بدءا من ال 900 متر خلال الليل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وانعدام الرؤية.



الاحد: غائم جزئيا الى غائم مع إرتفاع في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، واحتمال امطار في المناطق الداخلية.

من المناطق

تحاول جرافات وزارة الاشغال وإتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق منذ ساعات الصباح الاولى، العمل على فتح الطريق العام من بلدة حرار حتى نبع فنيدق، ولكن الطقس العاصف وتساقط الثلوج بغزارة حال دون بقائها مفتوحة إلا للسيارات الرباعية الدفع وبصعوبة.

وفي مرجعيون تساقطت الثلوج بدءا من ارتفاع 650 مترا، مع تدن في درجات الحرارة التي وصلت إلى ما دون الصفر، مما ادى الى اقفال المدارس والمؤسسات، وتشكل الجليد على الطرق وشل الحركة.

وقد عانى الاهالي من انقطاع الكهرباء وتقنين ساعات الاشتراك ما زاد الوضع صعوبة خصوصا لناحية شح مادة المازوت.

وقد باشرت الفرق الفنية التابعة لبلدية زحلة- معلقة وتعنايل منذ للصباح بفتح الطرق الرئيسية وإزالة الأضرار التي ألحقتها العاصفة بالمنشآت والأشجار، في حين تعمل الجرافات على تسهيل حركة المرور على الطرق التي تصل الى المستشفيات، على ان تكون الأولوية في المرحلة الحالية أيضا للطرق والاحياء التي تسببت فيها العاصفة بأضرار في شبكة الكهرباء.

كذلك لامست الثلوج صباحا وادي الحاصباني على ارتفاع 500 متر، بعدما كانت قد غطت مرتفعات شويا وعين قنيا وكفرحمام وحاصبيا، فيما تراوحت سماكتها بين المتر ونصف المتر في المرتفعات الغربية لجبل الشيخ، و55 سنتمترا في شبعا، و22 سنتمترا في كفرشوبا، و55 سنتمترا في جنعم، وباتت الطرق التي تربط حاصبيا بشبعا وكفرشوبا وعين عطا وشويا مقطوعة.

وفي بعلبك، تجاوزت سماكة الثلوج المتر في القرى الجبلية على سفوح السلسلة الغربية، وزادت عن الـ 50 سنتمترا على تخوم المرتفعات الشرقية المطلة على السهل. واكتست أعمدة هياكل بعلبك وقلعتها بوشاح أبيض زاد من رونقها، وباشرت منذ ساعات الصباح الباكر جرافات البلدية بفتح الطرق الرئيسية والساحات، والطرق المؤدية إلى تلال عمشكه والعسيرة، فيما تولت جرافة تابعة للدفاع المدني جرف الثلوج ضمن الأحياء السكنية الداخلية، بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد. وفي بعلبك، تجاوزت سماكة الثلوج المتر في القرى الجبلية على سفوح السلسلة الغربية، وزادت عن الـ 50 سنتمترا على تخوم المرتفعات الشرقية المطلة على السهل. واكتست أعمدة هياكل بعلبك وقلعتها بوشاح أبيض زاد من رونقها، وباشرت منذ ساعات الصباح الباكر جرافات البلدية بفتح الطرق الرئيسية والساحات، والطرق المؤدية إلى تلال عمشكه والعسيرة، فيما تولت جرافة تابعة للدفاع المدني جرف الثلوج ضمن الأحياء السكنية الداخلية، بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد.

فيديو من بحيرة القرعون

اما في الشوف، فتسببت العاصفة الثلجية بقطع اوصال البلدات الجبلية وعزلها عن بعضها، بعدما وصلت الى قياسات كبيرة وسيطرة سماكات متفاوتة من الثلج، تراوحت بين 10 سنتمترا مثلا في دير القمر واكثر في بيت الدين وصولا الى بعقلين نحو 20 سنتمترا وكفرنبرخ نحو 35 سنتمترا كحال بطمة، اما في معاصر الشوف فقد وصلت الى نحو 80 سنتمترا ومثلها الباروك ومرستي وعين زحلتا.

أعلنت ادارة محمية اهدن في بيان، أن فريق عملها من المرشدين "لم يغادر المراكز ليلا ونهارا رغم قوة العاصفة الثلجية".



وأشارت مديرة المحمية سندرا كوسا الى أن "سماكة الثلوج بلغت مترين على ارتفاع 1630 مترا في عين البياض، وعند مدخل نبع جوعيت على ارتفاع 1400 متر، وصلت سماكتها الى المتر وربع المتر ما أعاق دخول الموظفين الى بيت المحمية.



كما غمرت الثلوج كشك الدخول الخشبي من طريق عدن وأبراج المراقبة.