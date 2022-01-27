سكان يخلون منازلهم في هذه المنطقة.. كارثة قد تحل وبعض الاهالي مصاب بكورونا (صور)

أخلى سكان عدد من المباني في حي التعاونيات في الغازية مساكنهم بسبب انهيار حائط دعم وسماعهم اصوات نتيجة التصدعات في مبانيهم. وقد عملت كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على مساعدة الاهالي الذين ناشدوا المعنيين مساعدتهم في هذا الطقس البارد، خصوصا وان بعضهم مصاب بفيروس كورونا.