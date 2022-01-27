لبنان

انتهاء جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
27-01-2022 | 06:26
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انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي  في السراي الحكومي والتي ناقشت لليوم الثالث على التوالي الموازنة العامة للعام 2022.
 
وسيتلو وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي المقررات بعد قليل.
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