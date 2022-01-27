انتهاء جلسة مجلس الوزراء



انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي والتي ناقشت لليوم الثالث على التوالي الموازنة العامة للعام 2022.



وسيتلو وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي المقررات بعد قليل.