لبنان

نقمة على "السوبرماركات"... هذا ما يحصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2022 | 06:23
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تستمر معظم "السوبرماركات" ببيع  السلع على سعر صرف يتخطى الـ 33 الف ليرة، مع العلم أن الدولار انخفض أكثر من 10 الآف ليرة في ظرف اسبوع واحد. ويبرر أصحاب "السوبرماركات" هذا الأمر بأنهم قاموا بشراء البضائع والسلع وفقا لدولار الـ33 الف ليرة لبنانية.

وهنا يتساءل متابعون: هل قام أصحاب "السوبرماركات" بشراء بضائع على سنة كاملة وفقا لسعر صرف الدولار على 33؟ 

يذكر ان وزارة الاقتصاد تحاول عبر مصلحة حماية المستهلك ضبط الأسعار، ولكن وبسبب ضعف آلياتها و قلة عدد المراقبين لديها لم تتمكن حتى الساعة من ضبط التفلت كما يجب، على رغم الجهود التي تقوم بها.

لبنان

خاص

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