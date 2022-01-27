لبنان

تصحيح رواتب القطاع العام والدولار الجمركي... هذا ما أعلنه الحلبي بعد جلسة الحكومة

Lebanon 24
27-01-2022 | 06:46
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أشار وزير التربية ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي إلى أنّه "جرى درس المواد 120 الى 139 من الموازنة، واتفقنا خلال درس مشروع هذه الموازنة أنه ينبغي في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي أن يعيد توزيع الدخل".
 
 
وقال الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بمشروع الموازنة تهدف إلى هز الثقة بالدولة وما تقوم به وهذا لا يهدف إلا إلى تحقيق مصالح بعض الفئات الضيقة".
 
 
وأضاف: "يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة غداً من التاسعة صباحاً لقراءة تقرير وزارة المالية حول مشروع الموازنة كما سيصار الى مناقشة المواد الأخرى".
 
 
وتابع الحلبي: "لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي ويجب أن يكون له معيار معين، ومن الممكن أن يكون المعيار هو منصة "صيرفة"، ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة".
 
 
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