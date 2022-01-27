ماذا قال فياض وسلام عن إحتكار المازوت؟

أشار وزير الطاقة وليد فياض بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أنّ "هناك تجاوزات بالنسبة لموزّعي المازوت الذين يتجاوزون الاجراءات والرسوم المحددة بالنسبة لسعر المازوت وهناك سوق سوداء ويتم أخذ عمولات تصل الى 10 أو 15 في المئة وهذا الأمر جريمة ويجب ملاحقة "الأطراف المخرّبة" وأخذ الاجراءات بحقها".

أما وزير الاقتصاد أمين سلام، فقال: "أي أحد سيستغل الظرف الصعب لا سيما خلال العاصفة وسيحتكر المازوت أو سيرفع الأسعار سيُلاحق". وأضاف: " هناك تحسّن في الأداء لدى أصحاب المولدات وإما "نكفّي نكسّر ببعض أو لازم يمشوا بالارشادات والتسعيرات" التي تحدّد بدقّة متناهية".