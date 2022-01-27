هذا ما يطلبه بعض المصارف من العملاء بخصوص القروض

يطلب موظفو بعض المصارف من العملاء تسديد القروض المتأخرة، بعدما كثرت الأحاديث في إدارات هذه المصارف عن إحتمال رفع قيمة القروض، وذلك عن طريق إقناعهم بأنّ قيمة القروض قد ترتفع في حال تم تثبيت الدولار في المرحلة المقبلة، وبالتالي فمن كان يتوجب عليه تسديد المئة دولار مثلا على الـ1500 ليرة، سيضطر الى تسديد استحقاقه الشهري على أساس 8 او 10 الآف ليرة.