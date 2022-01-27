لبنان

عون تابع تطور العاصفة

Lebanon 24
27-01-2022 | 07:02
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تابع رئيس الجمهورية ميشال عون تطور العاصفة الثلجية والأضرار التي خلفتها في عدد من المناطق، كما تلقى تقارير عن عمل الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المختصة حول معالجة تداعيات انقطاع عدد من الطرق، وأوعز الى الجهات المعنية الاهتمام بسكان البلدات التي حاصرتها الثلوج وتأمين حاجاتهم الملحة.
 
 
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