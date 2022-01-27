عون تابع تطور العاصفة

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون تطور العاصفة الثلجية والأضرار التي خلفتها في عدد من المناطق، كما تلقى تقارير عن عمل الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المختصة حول معالجة تداعيات انقطاع عدد من الطرق، وأوعز الى الجهات المعنية الاهتمام بسكان البلدات التي حاصرتها الثلوج وتأمين حاجاتهم الملحة.