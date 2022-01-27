لبنان

تنورين ارتدت حلتها البيضاء (صور)

Lebanon 24
27-01-2022 | 07:04
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لبست بلدة تنورين أسوة بمختلف البلدات والقرى اللبنانية الجبلية حلتها البيضاء، فبدت ناصعة واستقبلت بيوتها القرمدية ثلوج كانون وصقيع العاصفة "ياسمين"
 
 
 
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ثلج

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