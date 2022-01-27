عملية جديدة لتهريب المخدرات... هذا ما كشفه المولوي (صور)

كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على حسابه عبر تويتر:عملية جديدة تثبت فيها الاجهزة الامنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات الى خارج لبنان، اذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط حوالي ١٢ طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة الى السودان كمحطة أولى.وأضاف: التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية.وقال: لن ندخر جهداً في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن اشقائنا العرب.