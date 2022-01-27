وكأنهم في جزيرة معزولة.. هذه البلدات بلا هاتف وانترنت منذ 15 يوما

شكا المشتركون في سنترال حرار التابع لاوجيرو من انقطاع خطوط الهاتف الارضية والانترنت dsl منذ خمسة عشر يوما. والسنترال يغذي بلدات حرار، قبعيت، حبشيت، عين الدهب، شان، الحويش، دير عوزا، بيت يونس، القريات، وبيت أيوب.